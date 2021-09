Visite guidée Abbaye Sainte-Marie-du-Désert, 18 septembre 2021, Bellegarde-Sainte-Marie.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Sainte-Marie-du-Désert

L’Abbaye Sainte-Marie-du-Désert, située au Nord Ouest de Toulouse, en Haute-Garonne, ouvre ses portes pour les Journées du patrimoine. **Edifiée au milieu du XIXe siècle, en 1852**, l’abbaye **fut le lieu de vie de nombreux moines cisterciens trappistes**, qui, au plus fort de leur nombre, étaient une centaine à vivre là. Le vœu de stabilité auquel ils s’étaient engagés a conduit certains d’entre eux à passer plus de 50 années entre ces murs, et à y reposer aujourd’hui ; notamment le **père Marie-Joseph Cassant, aujourd’hui proclamé Bienheureux, dont le corps repose dans la crypte de l’abbaye**. Ces dernières années, la communauté cistercienne ne comptait plus que 8 membres**. En octobre 2020, les moines transmettent l’abbaye à l’association “Le Village de François”.** **”Le Village de François” est heureux de vous y accueillir ce week-end et de vous dévoiler les beautés cachées de cet endroit chargé d’Histoire. Un habitant vous fera visiter l’Abbaye Sainte-Marie-du-désert, grâce à une visite guidée gratuite et ouverte à tous.** Venez passer un après-midi dans un cadre calme et splendide et découvrir la cour d’honneur, l’abbatiale, l’église du pélerinage mais aussi l’atelier de poules pondeuses. Profitez en pour découvrir le magasin de l’abbaye, ses produits locaux & gourmands ainsi que ses produits monastiques d’exception. Un petit mot sur le Village de François : Nous voulons contribuer à l’émergence d’une société plus juste et plus humaine, en développant des modes de vie innovants qui permettent un vivre-ensemble authentique et empreint de bienveillance. Le Village de François développe et anime des lieux de vie partagée innovants qui rassemblent des personnes fragiles et leurs accompagnateurs, autour de trois axes : – Le vivre-ensemble – L’activité économique – L’écologie intégrale. Nous souhaitons mettre en réseau différents acteurs de la solidarité en leur offrant une vision globale et écologique de l’habitat et du travail.

Découvrez les beautés cachées de l’Abbaye Sainte-Marie-du-Désert, ancienne abbaye trappiste édifiée au milieu du XIXe siècle.

Abbaye Sainte-Marie-du-Désert 31530 Bellegarde-Sainte-Marie Bellegarde-Sainte-Marie Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00