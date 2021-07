Vendôme Abbaye de la Trinité Loir-et-Cher, Vendôme Visite guidée Abbaye de la Trinité Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Visite guidée Abbaye de la Trinité, 18 septembre 2021, Vendôme. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de la Trinité Réservations sur place | Limité à 12 personnes | Rendez-vous devant le parvis de la Trinité 30 min avant

Découvrez les détails cachés de l’église de la Trinité par des guides conférenciers agréés. Abbaye de la Trinité Rue de l’Abbaye 41100 Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

