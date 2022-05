Visite Guidée à Villeneuve-sur-Yonne : Le Relais des Nabis

2022-07-07 – 2022-07-07 EUR La maison « Les Relais » constitue le corps principal de l'ancien relais de la Poste aux chevaux établi en 1807 dans le faubourg sud de Villeneuve-sur-Yonne. De 1897 à 1899, la maison et son parc, loués par Thadée Natanson (directeur de la Revue blanche), furent le lieu de villégiature des peintres nabis. Une promenade dans le parc autour de la maison des Relais permettra d'évoquer la vie de ses occupants principalement durant l'été 1898. Rendez-vous au Bureau d'Information Touristique. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

