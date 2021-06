Le Petit-Quevilly Bibliothèque François-Truffaut Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Visite guidée à vélo : sur la piste de l’histoire des femmes à Petit-Quevilly Bibliothèque François-Truffaut Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

Et si le patrimoine de Petit-Quevilly se relisait sous l’angle de l’histoire des femmes ? Un prétexte pour découvrir le patrimoine architectural de la commune du Moyen-Âge au XXe siècle le temps d’une visite guidée en vélo. Inscriptions obligatoires, jauge limitée à 10 personnes par session (14h et 16h), durée 1h30. Les participants sont tenus d’apporter leur vélo ainsi qu’un casque pour effectuer la visite en toute sécurité.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

