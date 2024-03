Visite Guidée à Vélo Électrique Honfleur, mardi 2 janvier 2024.

Enfourchez votre vélo électrique pour cette visite de trois heures d’Honfleur et de ses alentours. Le long des chemins, avec un expert à vos côtés, vous découvrirez les plus beaux points de vue qui ont inspiré les peintres et les lieux à ne surtout pas manquer. Une visite à vélo électrique permet d’accéder aux endroits inaccessibles à pied. Explorez et apprenez de ses monuments célèbres sous un nouveau regard grâce à votre guide local. Découvrez le vieux port d’Honfleur, les greniers à sel, l’incontournable église Sainte-Catherine, le pont de Normandie, la chapelle Notre Dame de Grace, le panorama du Mont-Joli accompagné, le phare de l’hôpital, accompagné d’anecdotes de cette charmante ville portuaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 09:00:00

fin : 2024-12-30 17:00:00

55 Rue Haute

Honfleur 14600 Calvados Normandie contact@honfleurtours.com

