Visite guidée à vélo – Circuit des menhirs Saint-Jean-Trolimon, 30 août 2021, Saint-Jean-Trolimon.

Visite guidée à vélo – Circuit des menhirs 2021-08-30 – 2021-08-30 Parking – Chapelle de Tronoën 198 B rue de Tronoën

Saint-Jean-Trolimon Finistère Saint-Jean-Trolimon

Valérie vous fait découvrir la pointe du Finistère Sud à pied, en bottes ou en vélo. Elle propose des visites guidées et ateliers sur les thèmes de la Préhistoire, la nature et la culture bretonne en sortant des sentiers battus. Vivez le slow tourisme à la pointe.

Programme : une boucle entre dunes et champs colorés pour découvrir de belles pierres dressées et dolmens

Des paysages variés avec des panoramas grandioses. Des curiosités, chapelles et petit patrimoine breton rythmeront aussi la balade. Circuit facile.

Prévoir un gilet jaune minimum par famille, un casque par enfant (voire les adultes aussi). Les enfants doivent être à l’aise dans la conduite de leur vélo. Bébés et jeunes enfants sur porte-bagage.

8-12km maxi (au rythme du groupe).

Prévoir eau, en-cas. Location de vélo possible en supplément.

Sur réservation.

RDV 15 minutes avant l’horaire de départ.

detente.decouvertes@gmail.com +33 6 24 91 22 34

