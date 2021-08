Visite guidée à vélo – circuit des menhirs Penmarch, 1 septembre 2021, Penmarch.

Visite guidée à vélo – circuit des menhirs 2021-09-01 10:00:00 – 2021-09-01 12:00:00 rue du Musée de la Préhistoire Parking Musée de la Préhistoire

Penmarch Finistère

De la plage de Pors Carn à la Chapelle de la Madeleine, une multitude de sites préhistoriques vous attendent.

Le parc du musée de la Préhistoire, la pointe de Pors-Carn, l’anse de Toul Gwin et les sites de Kerscaven seront passés un à un en revue.

Cette balade à vélo vous amène à découvrir au minimum 3 sites mégalithiques mais aussi le petit patrimoine de nos campagnes et l’environnement naturel qui l’entoure.

Un circuit abordable pour tous cycliste même amateurs.

Prévoir un gilet jaune minimum par famille, un casque par enfant (voire les adultes aussi). Les enfants doivent être à l’aise dans la conduite de leur vélo. Circuit de 10 km maxi (au rythme du groupe).

Prévoir eau, en-cas, casquette, crème solaire. Location de vélo possible en supplément.

RDV 15 minutes avant l’horaire de départ, sur le parking devant le Musée de la Préhistoire

Possibilité de location de vélo.

