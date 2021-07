Visite guidée à Savigny-le-Vieux : L’abbaye et la léproserie du Désert Savigny-le-Vieux, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Savigny-le-Vieux.

Visite guidée à Savigny-le-Vieux : L’abbaye et la léproserie du Désert 2021-07-08 10:30:00 – 2021-07-08 12:30:00

Savigny-le-Vieux Manche Savigny-le-Vieux

A quelques kilomètres du Mont Saint Michel, venez vous promener parmi les vestiges

champêtres de la plus grande abbaye médiévale de l’Ouest et découvrir l’aura formidable

de Saint Vital, son fondateur. A partir des restes du monument et de la forme particulière

du site, vous comprendrez comment les moines ont façonné le paysage, déployé une

ingéniérie hydraulique hors norme et créé des jardins suspendus. Venez pousser la porte

de la chapelle de la léproserie pour découvrir la vie des malades dans les abbayes et

découvrir le paysage de collines et de vallons typique de ce territoire aux franges de la

Bretagne et la Mayenne.

tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr +33 2 33 79 38 88

