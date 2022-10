Visite Guidée à Sabadel-Latronquière, service patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire Sabadel-Latronquière, 13 mai 2023, Sabadel-Latronquière.

Tout au long de l’année, le Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac, vallées du Lot et du Célé programme des rendez-vous dans le territoire à la découverte des richesses de notre patrimoine. Des moments de partage, placés sous le signe de la convivialité et ouverts au plus grand nombre.

D’octobre 2022 à juin 2023, neuf nouvelles visites et un cycle de conférence inviteront les habitants à porter un regard renouvelé sur leur village et son histoire.

Les communes sélectionnées font l’objet d’une actualité patrimoniale (restauration, opération d’urbanisme, projet de valorisation) et sont associées à la préparation de ces rendez-vous emblématiques du Pays d’art et d’histoire.

Les visites de villages

Animées par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, ces visites explorent l’histoire de la commune et de ses habitants au fil d’un parcours dans les rues, au contact direct des éléments de patrimoine.

Programmées le samedi après-midi à 14h30, elles sont accessibles à tous sans limite de jauge. (Durée : 2h environ)

Laissez-vous surprendre par le village de Sabadel-Latronquière, et l’architecture ségalienne de ses fermes, dont le site domine la vallée du Bervezou. Ce cours d’eau des serres figeacoises est connu pour sa légende liant l’église du bourg au « gouffre des cloches »…

En partenariat avec le CAUE du Lot.

(Rendez-vous à la mairie)

Visites gratuites – sans réservation

Durée environ 2

