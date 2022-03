Visite Guidée à Puyjourdes Puyjourdes Puyjourdes Catégories d’évènement: Lot

2022-04-30 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-30

Puyjourdes Lot Puyjourdes Visite guidée proposée par le pays d’Art et d’Histoire du Grand Figeac

Rendez-vous à la maire

Visite gratuite sans réservation Implanté sur un plateau calcaire à proximité d’une vallée sèche menant au ruisseau de l’Oule, venez explorer ce bourg doté d’un patrimoine bâti où la pierre calcaire est omniprésente et donne un caractère architectural unique au Causse de Limogne. info@tourisme-figeac.com +33 5 65 34 06 25 Visite guidée proposée par le pays d’Art et d’Histoire du Grand Figeac

