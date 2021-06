Visite guidée à Petits pas sur les Mollières du Cap Hornu Hôtel du Cap Hornu 80230 SAINT VALERY SUR SOMME, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

Visite guidée à Petits pas sur les Mollières du Cap Hornu

Hôtel du Cap Hornu 80230 SAINT VALERY SUR SOMME, le dimanche 19 septembre à 15:00

Rdv devant l’hôtel du Cap Hornu pour une présentation du site et des origines de la fondation de la ville de Saint-Valery-sur-Somme puis petit tour sur les mollières du Cap pour une initiation à la découverte de la faune et flore de la baie ainsi que les us et coutumes de la population locale.

24 pax maxi, port du masque et chaussures de marches conseillées, terrain parfois glissant.

Hôtel du Cap Hornu 80230 SAINT VALERY SUR SOMME Hôtel du Cap Hornu, Route du Cap Hornu 80230 Saint-Valery-sur-Somme



2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00