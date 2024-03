Visite guidée à l’Hôtel Dieu de Seurre Hopital de Seurre Seurre, mercredi 31 juillet 2024.

Si l’hôpital de Seurre est encore en activité, il est également un lieu de préservation d’un patrimoine remarquable. Poussez la porte de l’Hôtel-Dieu et découvrez un magnifique témoignage de la vie hospitalière des XVIIème et XVIIIème siècles à travers la monumentale salle des malades, l’apothicairerie, les espaces réservés à la communauté des religieuses… qui ont pu être préservés à travers les siècles.

L’apéritif constitué de produits locaux se tient dans la cour du Musée de la Saône. Une belle occasion de découvrir cette magnifique maison bourgeoise et ses expositions ! 12 12 EUR.

Début : 2024-07-31 10:00:00

fin : 2024-07-31 11:00:00

