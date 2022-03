Visite Guidée à Le Bourg Le Bourg Le Bourg Catégories d’évènement: Le Bourg

Le Bourg Lot Le Bourg Visite guidée proposée par le pays d’Art et d’Histoire du Grand Figeac

Rendez-vous à l’Eglise

réservation conseillée Niché dans un vallon du Limargue, Le Bourg vous révèle sa magnifique église romane, autrefois prieuré-cure bénédictin, ainsi que la grande qualité architecturale de son habitat médiéval établi le long du ruisseau du Francès. info@tourisme-figeac.com +33 5 65 34 06 25 Visite guidée proposée par le pays d’Art et d’Histoire du Grand Figeac

