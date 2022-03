Visite guidée à Laon : ‘Sur les pas des chanoines’ Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-02 – 2022-04-02

Laon Aisne 0 On raconte que le collège des chanoines de Laon – ces religieux attachés au service de l’évêque – était l’un des plus importants du royaume à l’époque médiévale. Votre guide vous mènera sur les lieux qu’ils arpentaient dans le quartier jouxtant la cathédrale… RV chaque samedi et dimanche à 15h à l’Office de Tourisme afin de retirer vos tickets !

info@tourisme-paysdelaon.com +33 3 23 20 28 62

