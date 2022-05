Visite guidée à Laon : L’hôtel du Petit-Saint-Vincent Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Il s'agit de l'ancien refuge – ou maison de ville – de l'abbaye bénédictine Saint-Vincent de Laon, édifié dans le premier tiers du XVIe et annonciateur de l'architecture de la Renaissance avec notamment son escalier desservant l'aile sur cour. Venez le visiter en compagnie de votre guide à l'occasion de cette journée durant laquelle les artisans de la Maison des Métiers d'art occuperont le rez-de-chaussée du bâtiment… RV à l'Office de tourisme du Pays de Laon pour le départ de la visite à 14h30 ! n(jauge limitée à 20 personnes / durée : 1h30 / inscription obligatoire à l'Office de Tourisme)

