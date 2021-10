Visite guidée à Laon : ‘Les hauteurs de la cathédrale’ Laon, 23 octobre 2021, Laon.

Visite guidée à Laon : ‘Les hauteurs de la cathédrale’ Laon

2021-10-23 – 2021-10-23

Laon Aisne

0 Au programme une vision panoramique sur la ville à près de soixante mètres de haut, et la possibilité – pour la première fois – d’arpenter l’édifice de l’intérieur en parcourant sa tribune sud où sont rassemblées une centaine de sculptures provenant de l’édifice !

RV à l’Office de Tourisme chaque jour (durant les vacances de la Toussaint) à 14h et à 16h !

(limitée à 15 personnes par session / port du masque obligatoire / durée : 1h / inscription obligatoire à l’Office de Tourisme)

[INFO PASS SANITAIRE] : en conformité avec les annonces gouvernementales, le pass sanitaire devient obligatoire (à partir de 12 ans et 2 mois) pour toute personne souhaitant suivre une de nos visites guidées, et ce à compter du jeudi 12/08/2021.

Ainsi, toute personne réservant en amont une de nos visites guidées via notre site www.tourisme-paysdelaon.com s’engage à nous produire son pass sanitaire à la date de réalisation de sa visite; dans le cas contraire, elle ne pourra la suivre.

info@tourisme-paysdelaon.com +33 3 23 20 28 62

