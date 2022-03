Visite guidée “A l’abordage !” Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Visite guidée “A l’abordage !” Mâcon, 8 mai 2022, Mâcon. Visite guidée “A l’abordage !” Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon

2022-05-08 15:00:00 – 2022-05-08 16:00:00 Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire 2.5 EUR Revivez l’histoire des grandes explorations et partez à l’aventure dans les îles du Pacifique sur les traces du capitaine Cook : le papier peint panoramique réalisé par la manufacture mâconnaise Dufour vous livre ses secrets. Les visites guidées thématiques sont autant d’invitations à la découverte d’un thème, d’une période, d’un mouvement ou d’une technique artistique à partir des collections permanentes.

Public : ados – adultes.

Durée : 1h. Revivez l’histoire des grandes explorations et partez à l’aventure dans les îles du Pacifique sur les traces du capitaine Cook : le papier peint panoramique réalisé par la manufacture mâconnaise Dufour vous livre ses secrets. Les visites guidées thématiques sont autant d’invitations à la découverte d’un thème, d’une période, d’un mouvement ou d’une technique artistique à partir des collections permanentes.

Public : ados – adultes.

Durée : 1h. Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Ville Mâcon lieuville Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon Departement Saône-et-Loire

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Visite guidée “A l’abordage !” Mâcon 2022-05-08 was last modified: by Visite guidée “A l’abordage !” Mâcon Mâcon 8 mai 2022 Maçon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire