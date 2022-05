Visite guidée – A l’abordage du Grand Léjon Saint-Brieuc, 2 juin 2022, Saint-Brieuc.

Visite guidée – A l’abordage du Grand Léjon Quai Gabriel Péri Départ au quai d’amarrage Saint-Brieuc

2022-06-02 15:00:00 – 2022-06-02 18:00:00 Quai Gabriel Péri Départ au quai d’amarrage

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Venez vous emmêler les crayons dans les bouts et autres amarres pour créer des nœuds marins et laissez-vous bercer par des contes au goût salé

En partenariat avec l’association du Grand Léjon et le conteur Vassili Ollivro

+33 2 96 62 55 22

