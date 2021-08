Visite guidée à l’Abbaye laïque Saint-Abit, 18 septembre 2021, Saint-Abit.

Visite guidée à l’Abbaye laïque 2021-09-18 – 2021-09-18 Abbaye de Saint-Abit 7 Rue du Luz

Saint-Abit Pyrénées-Atlantiques Saint-Abit

Abbaye laïque datant du XIVe siècle avec un ajout du XVIIIe siècle dont la tour culmine à une hauteur de 18 mètres. Cette dernière d’architecture romane avec ajout de décors gothiques possède un mobilier intéressant : un autel et un retable baroque en bois du XVIIe siècle avec une représentation de Saint Jean-Baptiste, et deux tableaux du peintre palois de Claude Gosse. Annexé à l’abbaye, le bastion Labbadie lui confère la perception de la dîme et autres droits de seigneurie.

Visites guidées toutes les heures. Sans réservations.

+33 5 59 71 21 09

