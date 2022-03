Visite guidée : à la recherche de la goutte d’eau Tardets-Sorholus, 20 avril 2022, Tardets-Sorholus.

Visite guidée : à la recherche de la goutte d’eau Tardets-Sorholus

2022-04-20 09:30:00 – 2022-04-20 18:30:00

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus

EUR 40.5 Excursion en minibus.

L’eau dans tous ses états, l’eau qui creuse et s’infiltre au coeur de la terre. Présentation du massif karstique de la Pierre Saint-Martin et histoire de la spéléologie d’exploration. Je vous présente l’hydro-électricité, le pastoralisme et la visite du village de Sainte-Engrâce et son église romane. La visite de la grotte de la Verna est en supplément.

Possibilité de pique-niquer ou de manger au restaurant (en supplément à payer sur place).

Départs assurés avec minimum 4 participants. Maximum 8 participants.

Réservations possibles jusqu’à 48 h avant le départ.

Arhondo

Tardets-Sorholus

