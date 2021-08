Saint-Jean-de-Chevelu Maison-Forte de Champrovent Saint-Jean-de-Chevelu, Savoie Visite guidée à la Maison-Forte de Champrovent Maison-Forte de Champrovent Saint-Jean-de-Chevelu Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Chevelu

Programme : ● Visites gratuites guidées organisées à : 10 H ; 14 H ; 15 H 30 ; 17 H les Samedi et Dimanche. Présentation annuelle des restaurations effectuées du bâti Résumé des fouilles archéologiques 2014 , publication scientifiques, actualités juridiques. ● Animations par un Conteur professionnel

Visite guidée uniquement, sans réservation obligatoire. accès libre au parc. Parking gratuit.

Site Historique à Saint Jean de chevelu. Maison-Forte de Champrovent 328 route de champrovent 73170 Saint-Jean de Chevelu Saint-Jean-de-Chevelu Savoie

