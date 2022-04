Visite guidée à la Maison de la forêt Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse Catégories d’évènement: Saint-Martin-en-Bresse

Saône-et-Loire

Visite guidée à la Maison de la forêt
Maison de la forêt 15 rue des Longs Bois Saint-Martin-en-Bresse
2022-07-28

2022-07-28 – 2022-07-28 Maison de la forêt 15 rue des Longs Bois

Redécouvrez les forêts bressanes d'hier et d'aujourd'hui au cours d'une heure de visite guidée : essences, biodiversité, activités humaines liées au travail du bois.

