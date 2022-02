Visite guidée à la lanterne des collections ESTRAN – Cité de la Mer Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

Visite guidée à la lanterne des collections ESTRAN – Cité de la Mer, 14 mai 2022, Dieppe. Visite guidée à la lanterne des collections

ESTRAN – Cité de la Mer, le samedi 14 mai à 21:00

Découvrez l’Estran Cité de la mer comme vous ne l’avez jamais vu ! Eclairé seulement à la lanterne, découvrez les espaces du musée, les instruments de navigation mais également les outils de pêche, et surprenez les poissons pendant leur sommeil !

Réservation obligatoire et places limitées.

Découvrez l’Estran Cité de la mer éclairé à la lanterne comme vous ne l’avez jamais vu. ESTRAN – Cité de la Mer 37 rue de l’Asile Thomas, 76200 Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu ESTRAN - Cité de la Mer Adresse 37 rue de l'Asile Thomas, 76200 Dieppe Ville Dieppe lieuville ESTRAN - Cité de la Mer Dieppe Departement Seine-Maritime

ESTRAN - Cité de la Mer Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

Visite guidée à la lanterne des collections ESTRAN – Cité de la Mer 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée à la lanterne des collections ESTRAN – Cité de la Mer ESTRAN - Cité de la Mer 14 mai 2022 dieppe ESTRAN - Cité de la Mer Dieppe

Dieppe Seine-Maritime