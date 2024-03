Visite guidée à la lampe torche de l’exposition temporaire Musée Eugène Boudin Honfleur, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée à la lampe torche de l’exposition temporaire David Gadanho, guide conférencier et responsable du service des publics, vous emmène à la découverte des oeuvres les plus emblématiques du musée Eugène Boudin et des peintres de l’estuaire du XIXe et… Samedi 18 mai, 23h00 Musée Eugène Boudin Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T23:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T23:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:45:00+02:00

On vous emmène à la découverte des oeuvres de l’exposition temporaire du musée Eugène Boudin, à la lampe torche.

Musée Eugène Boudin Rue de l’Homme de bois, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie 02 31 89 54 00 http://musees-honfleur.fr Fondé en 1868, le musée présente notamment une importante collection d’oeuvres des peintres de l’estuaire (Courbet, Monet, Jongkind, Dubourg, Cals) regroupés autour d’Eugène Boudin (dont le musée conserve 104 numéros).

L’établissement expose et conserve plus de 2500 peintures, sculptures, dessins ou gravures, plus de 1000 objets, coiffes, costumes, meubles…, quelques 700 photographies sur plaques de verre des années 1880-1920, une collection de plus de 100 affiches touristiques sur la Normandie entre 1880 et 1950 et un ensemble de jouets anciens des 19e et 20e siècles.

©Frédéric LEFEBVRE