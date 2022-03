Visite guidée à la lampe torche de l’exposition “Cabinets de Curiosités” et de la crypte-ossuaire de Loigny Musée de la guerre de 1870 Loigny-la-Bataille Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Loigny-la-Bataille

Visite guidée à la lampe torche de l’exposition “Cabinets de Curiosités” et de la crypte-ossuaire de Loigny Musée de la guerre de 1870, 14 mai 2022, Loigny-la-Bataille. Visite guidée à la lampe torche de l’exposition “Cabinets de Curiosités” et de la crypte-ossuaire de Loigny

Musée de la guerre de 1870, le samedi 14 mai à 20:30

L’inquiétant, c’est cette drôle de boule noire qui n’est rien d’autre que… l’œil de Gambetta. Le caustique, c’est ce casse-noix en forme de tête de Bismarck ou ce moutardier en forme de cochon coiffé d’un casque… prussien. Le précieux, c’est cette croix en cristal de roche qui abrite des reliques de la vraie croix de la Passion du Christ. Le mystique, c’est ce cilice, cet objet de pénitence ayant appartenu au Général de Sonis ! Aussi, derrière chaque objet présenté, il y a une histoire à raconter pour découvrir l’Histoire de la guerre de 1870 d’une manière ludique et originale. Equipés de leurs lampe torche, les visiteurs pourront également découvrir la crypte et l’ossuaire de Loigny-la-Bataille qui témoigne de la violence et de la dûreté des combats de 1870.

12 personnes max.

Quoi de mieux que la faible lueur d’une lampe torche pour découvrir l’exposition : cet étrange capharnaüm, où se mélange le précieux, l’inquiétant, le caustique et le mystique. Musée de la guerre de 1870 Place du 2 décembre 1870 28140 Loigny-la-Bataille Loigny-la-Bataille Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Loigny-la-Bataille Autres Lieu Musée de la guerre de 1870 Adresse Place du 2 décembre 1870 28140 Loigny-la-Bataille Ville Loigny-la-Bataille lieuville Musée de la guerre de 1870 Loigny-la-Bataille Departement Eure-et-Loir

Musée de la guerre de 1870 Loigny-la-Bataille Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loigny-la-bataille/

Visite guidée à la lampe torche de l’exposition “Cabinets de Curiosités” et de la crypte-ossuaire de Loigny Musée de la guerre de 1870 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée à la lampe torche de l’exposition “Cabinets de Curiosités” et de la crypte-ossuaire de Loigny Musée de la guerre de 1870 Musée de la guerre de 1870 14 mai 2022 Loigny-la-Bataille Musée de la guerre de 1870 Loigny-la-Bataille

Loigny-la-Bataille Eure-et-Loir