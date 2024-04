Visite guidée à la lampe Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée à la lampe Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h30 Musée départemental du compagnonnage Entre libre, sous réserve des places disponibles

2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

À la lueur des lanternes, les chefs-d’œuvre du musée se révèlent sous un autre jour. Venez profiter d’une visite guidée nocturne où la complexité et la beauté des œuvres seront mises en lumière. Vous pourrez en apprendre plus sur le savoir-faire des compagnons dans une ambiance intimiste et insolite.

Départ des visites : 18h30,19h30, 20h30, 21h30. Durée : 45min

Musée départemental du compagnonnage 98 rue Pierre François Guillon 71570 Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire 0385352202 http://musee-compagnonnage.cg71.fr

© musée départemental du Compagnonnage