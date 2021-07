Chambord Domaine national de Chambord Chambord, Loir-et-Cher Visite guidée “à la lampe” Domaine national de Chambord Chambord Catégories d’évènement: Chambord

Loir-et-Cher

Visite guidée “à la lampe” Domaine national de Chambord, 18 septembre 2021, Chambord. Visite guidée “à la lampe”

Domaine national de Chambord, le samedi 18 septembre à 18:00

Marques d’ouvriers, numérotation ancienne des salles ou encore graffitis laissés par d’illustres hôtes et visiteurs du château : la lecture des murs vous plongera au cœur de l’histoire et d’un patrimoine ignoré.

Tarif : 9€ | Réduit : 6€ | Départ : 18h, 19h, 20h, 21h | Durée : 1h30 | Prévoir une lampe de poche | Réservation et achat des billets auprès du service réservation ou de la billetterie du château

Emportez votre lampe torche et partez à la découverte des marques lapidaires du château en compagnie d’un guide. Domaine national de Chambord 41250 Chambord Chambord Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chambord, Loir-et-Cher Autres Lieu Domaine national de Chambord Adresse 41250 Chambord Ville Chambord lieuville Domaine national de Chambord Chambord