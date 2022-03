Visite guidée à la lampe de poche Musée d’Art,Histoire et Archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

le samedi 14 mai à Musée d’Art, Histoire et Archéologie Sur inscription. N’oubliez pas de ramener votre lampe de poche !

Plongez dans l’obscurité au 2e étage de l’ancien palais des évêques et découvrez un ensemble d’œuvres autour du thème de la nuit en compagnie des médiatrices culturelles du musée. Musée d’Art,Histoire et Archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00

