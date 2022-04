Visite guidée à la lampe de poche de l’exposition Brillat-Savarin Musée départemental de la Bresse – Domaine des Planons Saint-Cyr-sur-Menthon Catégories d’évènement: Ain

Musée départemental de la Bresse – Domaine des Planons, le samedi 14 mai

Visite guidée à la lampe de poche suivie d’une dégustation du fromage du même nom que le critique gastronomique. Horaires : 18h15 -19h15 – 20h15- 21h15-22h15 – Réservation conseillée Durée 40 min (visite 25 min + dégustation) À la nuit tombée, le Domaine des Saveurs se révèle entre ombres et lumières. L’occasion de découvrir d’une manière inédite l’exposition capsule « Brillat-Savarin ». Musée départemental de la Bresse – Domaine des Planons 987 chemin des Seiglières, Saint-Cyr-sur-Menthon, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

2022-05-14

