Visite guidée « À la découverte du textile » Maison du Projet Lainière Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Visite guidée « À la découverte du textile » Maison du Projet Lainière, 13 février 2022, Wattrelos. Visite guidée « À la découverte du textile »

du dimanche 13 février au samedi 26 février à Maison du Projet Lainière

Une visite accompagnée est assurée par des bénévoles de l’Association des «Amis de la Lainière et du textile». Ces anciens du textile pourront ainsi partager leur expérience et leurs souvenirs avec le public. Visites guidées gratuites de l’exposition les dimanches 13 et 20 mars, le samedi 26 mars 2022 de 14h30 à 16h. Gratuit – Réservation à l’Office de Tourisme au 03 20 75 85 86. Pass vaccinal obligatoire En savoir plus sur cette exposition : [https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/exposition-la-d-couverte-du-textile-/evenement-agenda?oa_ID=8145535&oa_Cat=exposition](https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/exposition-la-d-couverte-du-textile-/evenement-agenda?oa_ID=8145535&oa_Cat=exposition)

gratuit

Exposition consacrée à l’histoire du textile Maison du Projet Lainière 151 rue d’Oran à Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T16:00:00;2022-02-20T14:30:00 2022-02-20T16:00:00;2022-02-26T14:30:00 2022-02-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Maison du Projet Lainière Adresse 151 rue d'Oran à Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Maison du Projet Lainière Wattrelos Departement Nord

Maison du Projet Lainière Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Visite guidée « À la découverte du textile » Maison du Projet Lainière 2022-02-13 was last modified: by Visite guidée « À la découverte du textile » Maison du Projet Lainière Maison du Projet Lainière 13 février 2022 Maison du Projet Lainière Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord