Visite guidée : A la découverte du Prieuré 2021-07-06 11:00:00 – 2021-07-06 12:15:00 Musée du Prieuré 3 rue de l'Eglise
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Rhône Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais EUR 6 6 Partagez un moment privilégié avec nos guides, lors de ce rendez-vous

estival. Découvrez ou redécouvrez l’histoire du Prieuré,

des hommes et des femmes qui l’ont habité. musee.leprieure@agglo-villefranche.fr +33 4 74 07 31 94 https://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html dernière mise à jour : 2021-07-02 par

