[Visite guidée] À la découverte du Pollet Dieppe, dimanche 28 avril 2024.

Visiter Dieppe sans passer par le Pollet, c’est comme aller à Paris sans voir la tour Eiffel.

Voilà ce que je dirais si je devais imaginer une citation pour vous inviter à prendre part à cette visite.

Situé de l’autre côté de l’eau, le quartier du Pollet fut de tout temps un faubourg de Dieppe bien différent des autres, disposant de sa propre identité.

Il tire son charme non seulement de son histoire et de ses habitants mais aussi de ses ruelles pittoresques, de son langage, de ses légendes et de son folklore.

Envie d’en savoir plus ?

Alors suivez-moi et parcourons ensemble ce quartier de caractère, empli d’authenticité.

Promis, vous ne le regretterez pas !

Réservation conseillée

Lieux de rendez-vous à confirmer lors de la réservation

Durée 1h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28

Lieu de rendez-vous à confirmer lors de la réservation

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

