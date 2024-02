VISITE GUIDÉE A LA DECOUVERTE DU MUSEE JEAN SALUSTE ET DES SITES ARCHEOLOGIQUES DE PORTIRAGNES Portiragnes, mardi 22 octobre 2024.

A la découverte du musée Jean Saluste et des sites archéologiques de Portiragnes

Au cours d’une visite guidée découvrez les richesses archéologiques de Portiragnes mises au jour depuis des décennies sur son territoire et par un voyage à travers le temps, observez des objets et paysages, véritables témoignages de la vie quotidienne de nos ancêtres.

Sauf 8 Octobre 2024

> Départ : parvis du musée Jean Saluste, Bd Frédéric Mistral, 34420 Portiragnes

> 30 personnes maximum

> Gratuit

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-22

fin : 2024-10-22

Boulevard Frédéric Mistral

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

