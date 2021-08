Le Bourget Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget, Val-d'Oise Visite guidée : À la découverte du musée de l’Air et de l’Espace Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Val-d'Oise

Visite guidée : À la découverte du musée de l’Air et de l’Espace Musée de l’Air et de l’Espace, 18 septembre 2021, Le Bourget. Visite guidée : À la découverte du musée de l’Air et de l’Espace

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Air et de l’Espace

Le temps d’une visite, partez à la découverte des collections du musée, des premiers envols jusqu’à nos jours. Les secrets du mythique site du Bourget, théâtre de nombreux exploits de l’histoire de l’aviation, vous seront révélés ! **Lieu** : Départ de la Salle des Huit Colonnes **Durée** : 1 heure **Horaires** : 11h*, 12h, 13h*, 14h, 15h*, 16h *Ces visites bénéficieront d’une traduction en langue des signes française (LSF) **Recommandation d’âge** : à partir de 10 ans **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite, déficients intellectuels, déficients auditifs _Inscription dans la limite des places disponibles au point information du musée._

Sur inscription, dans la limite des places disponibles

Le temps d’une visite, partez à la découverte des collections du musée de l’Air et de l’Espace, ainsi que de l’histoire du site du Bourget. Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris – Le Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Bourget, Val-d'Oise Autres Lieu Musée de l'Air et de l'Espace Adresse Aéroport de Paris - Le Bourget 93350 Le Bourget Ville Le Bourget lieuville Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget