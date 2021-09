Le Bourget Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget, Val-d'Oise Visite guidée : à la découverte du chantier de rénovation de la fusée Ariane 1 Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Val-d'Oise

Visite guidée : à la découverte du chantier de rénovation de la fusée Ariane 1 Musée de l’Air et de l’Espace, 17 septembre 2021, Le Bourget. Visite guidée : à la découverte du chantier de rénovation de la fusée Ariane 1

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Musée de l’Air et de l’Espace

En 2021, la maquette échelle 1 de la fusée Ariane 1 du musée de l’Air et de l’Espace se refait une beauté. Le département scientifique et des collections ainsi que le pôle bâtiment, infrastructures et maintenance vous présentent les étapes importantes du chantier de l’un des emblèmes du musée. **Lieu** : Départ de la salle des Huit Colonnes **Durée** : 25 min **Horaires** : 11h, 12h, 13h, 14h **Recommandation d’âge** : à partir de 6 ans **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite, déficients intellectuels _Inscription dans la limite des places disponibles au point information du musée._

Sur inscription, dans la limite des places disponibles

Découvrez les différentes étapes du chantier de rénovation d’un des emblèmes du musée de l’Air et de l’Espace : la maquette taille réelle de la fusée Ariane 1. Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris – Le Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget Val-d’Oise

2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T11:25:00;2021-09-17T12:00:00 2021-09-17T12:25:00;2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T13:25:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T14:25:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:25:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:25:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T13:25:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:25:00

