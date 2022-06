Visite Guidée à la découverte des Vestiges Mégalithiques Locmariaquer Locmariaquer Catégories d’évènement: 56740

La Baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan offrent sur un même territoire, une concentration de monuments mégalithiques unique en Europe. Sur les pas de ces bâtisseurs de la Préhistoire, découvrez des sites exceptionnels, hors des sentiers battus.Départ à 10h devant l'office de tourisme de Locmariaquer.Durée : 1h30.Tout public hors PMR.Prévoir des chaussures fermées.Inscription recommandée.

