du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Rendez-vous devant les douves

Le service Archives de la Ville de Chilly-Mazarin propose cette année une visite guidée à travers la ville afin de découvrir les vestiges de l’ancien château construit à partir de 1627 par Clément Métézeau et Jacques Lemercier pour le compte du premier marquis de Chilly, Antoine Ruzé d’Effiat (1586-1632). Considéré en son temps comme l’une des plus belles demeures des environs de Paris, le cardinal de Mazarin dira “n’avoir jamais rien vu de plus beau en toute l’Italie, ni en quelque lieu qu’il ait été”. La visite se terminera à l’Hôtel de Ville par la présentation inédite d’une maquette de restitution de ce “somptueux palais”, ainsi que des documents sortis exceptionnellement des fonds des Archives de la Ville de Chilly-Mazarin (registres, gravures et plans d’époque notamment).

Entrée gratuitre sur inscription obligatoire préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

