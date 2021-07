Mulhouse La Filature - Scène nationale Haut-Rhin, Mulhouse Visite guidée à la découverte des secrets du théâtre La Filature – Scène nationale Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Visite guidée à la découverte des secrets du théâtre La Filature – Scène nationale, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mulhouse. Visite guidée à la découverte des secrets du théâtre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Filature – Scène nationale

### À l’occasion de visites commentées, (re)découvrez ce lieu de patrimoine contemporain, poussez les portes de La Filature et voyagez dans ses coulisses. Découvrez le théâtre La Filature, œuvre architecturale de **Claude Vasconi,** et ses secrets. De la grande salle à la salle modulable, passez par les loges et les salles de répétition de l’orchestre ou de danse ; levez les yeux vers les cintres ou les cheminées ou bien disparaissez derrière un pendrillon ! Les coulisses vous sont dévoilées. [Site La Filature](https://www.lafilature.org/) **Le « + » : conviez vos amis germanophones, nous proposons une visite dans les deux langues (français et allemand) samedi à 15h30 !**

Gratuit. Inscription obligatoire en ligne. 20 personnes par visite. Pass sanitaire selon règles en vigueur.

À l’occasion de visites commentées, (re)découvrez ce lieu du patrimoine contemporain, poussez les portes de La Filature et voyagez dans ses coulisses. La Filature – Scène nationale 20 allée Nathan Katz, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu La Filature - Scène nationale Adresse 20 allée Nathan Katz, 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville La Filature - Scène nationale Mulhouse