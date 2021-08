Le Boulou Office de tourisme Le Boulou, Pyrénées-Orientales Visite guidée “À la découverte des secrets du Boulou” Office de tourisme Le Boulou Catégories d’évènement: Le Boulou

Visite guidée “À la découverte des secrets du Boulou” Office de tourisme, 18 septembre 2021, Le Boulou. Visite guidée “À la découverte des secrets du Boulou”

Office de tourisme, le samedi 18 septembre à 10:00

Visite guidée au départ de l’office de tourisme et de la Culture à 10h le samedi 18 septembre 2021. Inscription obligatoire à l’office de tourisme : 04 68 87 50 95. Michel DESMIER-OLIVERES vous guidera au travers des ruelles de cette cellera et vous emmenera dans des endroits encore à découvrir.

Masque et pass sanitaire obligatoires

Découvrez les secrets de la ville du Boulou. Office de tourisme 6 rue Arago 66160, Le Boulou Le Boulou Pyrénées-Orientales

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

