Visite guidée : À la découverte des jardins de l'Orangerie Sens

Yonne

Visite guidée : À la découverte des jardins de l’Orangerie Sens, 30 octobre 2021, Sens. Visite guidée : À la découverte des jardins de l’Orangerie 2021-10-30 – 2021-10-30 Jardins de l’Orangerie 135 Rue Déportés et de la Résistance

Sens Yonne Sens EUR Dans le cadre de l’exposition « Un jardin, un square, un parc : entre tradition et modernité », la Société horticole de Sens en partenariat avec la Ville de Sens organise une visite guidée par Aurélien Loizeau et Jean-Luc Boulard des Jardins de l’Orangerie.

Sur réservation. mediatheque@mairie-sens.fr +33 3 86 83 72 80

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Jardins de l'Orangerie 135 Rue Déportés et de la Résistance Ville Sens lieuville 48.19767#3.28506