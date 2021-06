VISITE GUIDÉE – À la découverte des glaciers de montagne Espace Glacialis, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Champagny-en-Vanoise.

Espace Glacialis, le vendredi 17 septembre à 09:00

**Organisé par le CAUE 73 et l’Espace Glacialis – Champagny-en-Vanoise** A LA DECOUVERTE DES GLACIERS DE MONTAGNE L’Espace Glacialis est un centre d’interprétation sur les glaciers de montagne. Cet espace a pour vocation de faire découvrir les géants de glace de manière ludique et pédagogique grâce à des maquettes, schémas, objets à toucher et films. L’offre scolaire s’appuie sur l’exposition permanente et est orchestrée par une animatrice. Des outils pédagogiques ont été conçus pour répondre aux mieux aux attentes des enfants et enseignants. > 1 classe possible dans la journée (groupe de 20). > visite guidée / exposition / parcours découverte / atelier / conte / animation / jeu de piste / projection _**Attention :**_ _> accueil du groupe à 9h (mais possibilité de convenir avec l’enseignant d’un autre créneau horaire)._

CAUE 73 – Les Enfants du Patrimoine – Espace Glacialis de Champagny-le-Haut

Espace Glacialis Le Bois, 73350 CHAMPAGNY LE HAUT Champagny-en-Vanoise Savoie



