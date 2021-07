Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Visite guidée : A la découverte des fortifications de Sisteron Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron Alpes de Haute-Provence En suivant cette visite guidée, vous pourrez découvrir les vestiges des fortifications remaniées au 14ème siècle dont un ensemble monumental de 5 tours, plusieurs portes et éléments de courtines le long de la Durance. service-culture@sisteron.fr +33 4 92 61 54 50 https://www.sisteron.com/mes-loisirs/culture-patrimoine dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Lieu Sisteron Adresse Place de la République Départ devant l'Office de Tourisme Ville Sisteron