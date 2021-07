Aramon Chemin Sainte-Suzanne Aramon, Gard Visite guidée “À la découverte des capitelles” Chemin Sainte-Suzanne Aramon Catégories d’évènement: Aramon

Gard

Visite guidée “À la découverte des capitelles” Chemin Sainte-Suzanne, 18 septembre 2021, Aramon. Visite guidée “À la découverte des capitelles”

Chemin Sainte-Suzanne, le samedi 18 septembre à 15:00 Rdv en haut du chemin, prévoir des chaussures fermées, marche en colline, chemins et cailloux

Balade commentée au cœur de la garrigue et découverte des capitelles. Chemin Sainte-Suzanne 30390 Aramon Aramon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aramon, Gard Autres Lieu Chemin Sainte-Suzanne Adresse 30390 Aramon Ville Aramon lieuville Chemin Sainte-Suzanne Aramon