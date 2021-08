Caen église Saint-Pierre Caen, Calvados Visite guidée : À la découverte de l’église Saint-Pierre, du XIIIe siècle à nos jours église Saint-Pierre Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite guidée : À la découverte de l’église Saint-Pierre, du XIIIe siècle à nos jours église Saint-Pierre, 19 septembre 2021, Caen. Visite guidée : À la découverte de l’église Saint-Pierre, du XIIIe siècle à nos jours

église Saint-Pierre, le dimanche 19 septembre à 14:00

Présentation de divers aspects remarquables de ce monument ; en particulier : le voûtement de la nef et les sculptures, le chœur et le chevet Renaissance, le clocher de Saint-Pierre comparé aux clochers d’autres églises caennaises. Une promenade architecturale du XIIIe au XVIe siècle … Présentation de divers aspects remarquables de ce monument ;voûtement de la nef et sculptures, chœur et chevet Renaissance, clocher. Une promenade architecturale du XIIIe au XVIe s église Saint-Pierre place Saint-Pierre, 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu église Saint-Pierre Adresse place Saint-Pierre, 14000 Caen Ville Caen lieuville église Saint-Pierre Caen