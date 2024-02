VISITE GUIDÉE A LA DECOUVERTE DE LA VILLE DE PORTIRAGNES Portiragnes, mardi 3 septembre 2024.

A la découverte de la ville de Portiragnes

Entre mer et canal du Midi, découvrez le patrimoine et les ruelles de ce charmant village méridional : son église du XIIème siècle et ses demeures remarquables, en compagnie d’Arnaud, guide conférencier.

Sauf 1er Octobre 2024

> Départ : parvis du musée Jean Saluste, Bd Frédéric Mistral, 34420 Portiragnes

> 30 personnes maximum

> Gratuit

Début : 2024-09-03

fin : 2024-09-03

Boulevard Frédéric Mistral

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

