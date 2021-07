Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Visite guidée : A la découverte de la cité médiévale Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn

Visite guidée : A la découverte de la cité médiévale Sauveterre-de-Béarn, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sauveterre-de-Béarn.

EUR 3.5
Votre guide vous conduira dans la cité médiévale classée « petite cité de caractère », il vous fera admirer son panorama sur la chaîne des Pyrénées, ses magnifiques monuments parmi lesquels l'église, le pont et la Tour Monréal qui sont classés Monuments Historiques. Vous ferez une belle promenade au bord du gave. Il vous contera la riche histoire de Sauveterre, ses grandes heures, ses légendes, les personnages qui ont jalonné les siècles. Il répondra à toutes vos interrogations.
+33 5 59 38 32 86

