Lot EUR Les visites durent en moyenne une heure et demie.

Départ assuré pour minimum deux personnes. La visite idéale pour s’initier à Figeac… La ville s’anime, les rues et les monuments vous livrent toutes leurs richesses. Maisons de marchands, ancienne abbatiale, places et lieux de rencontre, c’est tout le cœur de la cité qui vous dévoile son histoire et ses secrets.

Le témoignage de Brigitte Armand-Billiet, guide conférencière :

« Cette visite est pour moi incontournable pour avoir une vue d’ensemble de la ville. Elle donne les clés de Figeac : les grandes étapes de son histoire, les lieux majeurs de la cité. Elle suscite l’envie d’approfondir ou de flâner en poursuivant ce voyage dans le temps… » Service Patrimoine Grand Figeac

