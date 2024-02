[Visite guidée] À la découverte de Dieppe Dieppe, dimanche 31 mars 2024.

En week-end ou en balade à Dieppe ? Envie de visiter la ville aux côtés d’une guide dieppoise et passionnée ? Cette visite est faite pour vous !

Au gré d’une promenade au cœur de la cité, Laura vous invite à découvrir (ou redécouvrir !) Dieppe, son histoire, ses ports, ses monuments emblématiques, son front de mer et bien plus encore.

3,2,1 c’est parti !

Réservation conseillée

Durée 1h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:30:00

fin : 2024-03-31

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

