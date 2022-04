[VISITE GUIDÉE] À la découverte de Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge, 14 juillet 2022, Beuvron-en-Auge.

2022-07-14 10:30:00 – 2022-07-14 11:30:00

Beuvron-en-Auge Calvados Beuvron-en-Auge

Des halles restaurées, un manoir du XVe siècle et des maisons à pan de bois des XVIIe et XVIIIe siècles : ce patrimoine architectural fait de Beuvron-en-Auge un des ambassadeurs de l’architecture augeronne, et lui vaut d’être l’un des “Plus Beaux Villages de France”.

Inscription obligatoire.

+33 2 31 39 59 14

