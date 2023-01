[VISITE GUIDÉE] À la découverte de Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge, 2 mars 2023, Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge.

[VISITE GUIDÉE] À la découverte de Beuvron-en-Auge

2023-03-02 10:30:00 10:30:00 – 2023-03-02

Des halles restaurées, un manoir du XVe siècle et des maisons à pan de bois des XVIIe et XVIIIe siècles : ce patrimoine architectural fait de Beuvron-en-Auge l’un des ambassadeurs de l’architecture augeronne, et lui vaut d’être l’un des « Plus Beaux Villages de France ».

Inscription obligatoire.

+33 2 31 39 59 14

Thomas BOIVIN

Esplanade Woolsery Départ de l’office de tourisme Beuvron-en-Auge

